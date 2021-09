Sassuolo-Inter: i 3 motivi per cui la vittoria è l'unico risultato da ottenere

Simone Inzaghi è al lavoro per preparare Sassuolo-Inter, match spartiacque di questo inizio di campionato nerazzurro.

Archiviato il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk, che potrebbe compromettere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League (ne parliamo qui), i nerazzurri sono chiamati a riscattarsi in campionato contro la formazione emiliana. Una partita fondamentale specie in vista degli impegni delle rivali in questa giornata di campionato. E, poi, delle prossime partite dell'Inter contro Lazio, Sheriff in Champions League e il derby d’Italia contro la Juventus. In caso di vittoria contro il Sassuolo, i nerazzurri potrebbero portarsi almeno per una notte a un punto dal Napoli capolista e scavalcare il Milan attualmente sopra di due punti. I partenopei saranno impegnati contro la Fiorentina, mentre i rossoneri con l’Atalanta. Due squadre che stanno vivendo un ottimo periodo di forma e che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote a Spalletti e Pioli.

Una sconfitta, invece, potrebbe addirittura far scivolare l’Inter al settimo posto ed essere sorpassata o raggiunta dalle diverse inseguitrici. Occhi puntati soprattutto alle due romane Lazio e Roma. I giallorossi, a soli due punti dai nerazzurri, affronteranno in casa la neopromossa Empoli; mentre i biancocelesti saranno impegnati in trasferta contro il Bologna. Attenzione, come dicevamo prima, anche a Fiorentina e Atalanta, impegnati nei ‘big match’ contro Napoli e Milan. I viola sono attualmente a 12 punti (due in meno rispetto ai nerazzurri) mentre l’Atalanta è a quota 11. Ecco perché la trasferta di Sassuolo (qui i precedenti tra le due squadre) potrebbe rivelarsi fondamentale per i nerazzurri. Un’eventuale vittoria, quindi, permetterebbe all’Inter di restare nelle zone alte della classifica e darebbe fiducia e continuità alla squadra.