Sassuolo-Inter formazioni ufficiali: confermate le due esclusioni eccellenti

Tutto pronto al Mapei Stadium per Inter-Sassuolo, match valido per la nona giornata di Serie A. I padroni di casa stanno vivendo un ottimo periodo di forma e sono al secondo posto in classifica a quota 18 punti. L’Inter è reduce dalla deludente sconfitta in Champions League contro il Real Madrid ed è in cerca di riscatto.

Antonio Conte si affida al solito 3-5-2 con Skriniar, Bastoni e De Vrij a blindare la porta di Handanovic. Sulla fascia destra confermata l’esclusione di Hakimi, al suo posto spazio a Darmian; sulla corsia opposta ci sarà Perisic. In centrocampo, con Brozovic nuovamente positivo al coronavirus, ci sarà ancora Gagliardini al fianco di Barella e Vidal. In attacco Lautaro e Sanchez con Lukaku in panchina.

Roberto De Zerbi si affida al 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, Chiriches e Ferrari al centro della difesa con Muldur e Rogerio terzini. In mediana Locatelli e Lopez con Berardi, Djuricic e Boga a supporto di Raspadori.

SASSUOLO(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skrinar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Sanchez, Lautaro Martinez.