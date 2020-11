Sassuolo-Inter, domani Conte non dovrebbe parlare alla stampa

Come consuetudine, domani ci sarebbe dovuta essere la conferenza stampa del tecnico interista, Antonio Conte, per presentare la partita tra Sassuolo ed Inter valida per il nono turno di campionato.

In realtà, per quanto riguarda la stampa, non è possibile accreditarsi, di conseguenza, domani, Conte non parlerà ai giornalisti. Le motivazioni di ciò stanno nel fatto che presumibilmente c'è la concomitanza dell'assemblea dei soci.

In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali, intanto, l'Inter prepara la partita che deve portare necessariamente ad una vittoria.