Sassuolo-Inter, designato l'arbitro che dirigerà il match del Mapei Stadium

Nel primo lunch-match della propria stagione, l'Inter domenica scenderà in campo in casa del Sassuolo per tentare di esorcizzare il tabù Mapei Stadium. Negli ultimi cinque confronti a Reggio Emilia infatti, i neroverdi hanno superato i nerazzurri ben quattro volte. Nel frattempo, l'Associazione Italiana Arbitri ha fatto sapere i nomi dei direttori di gara dell'ottava giornata di campionato attraverso questo comunicato sul proprio sito:

"Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domenica 20 ottobre alle ore 15.00.



BRESCIA – FIORENTINA Lunedì 21/10 h. 20.45

CALVARESE

GALETTO – ROCCA

IV: MAGGIONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAZZOLENI



CAGLIARI – SPAL

CHIFFI

BINDONI – MASTRODONATO

IV: ROS

VAR: LA PENNA

AVAR: PAGANESSI



JUVENTUS – BOLOGNA Sabato 19/10 h. 20.45

IRRATI

IMPERIALE – BRESMES

IV: FOURNEAU

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO



LAZIO – ATALANTA Sabato 19/10 h. 15.00

ROCCHI

TEGONI – TOLFO

IV: MANGANIELLO

VAR: GUIDA

AVAR: CARBONE



MILAN – LECCE h. 20.45

PASQUA

SANTORO – COLAROSSI

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO

AVAR: VIVENZI



NAPOLI – VERONA Sabato 19/10 h. 18.00

PICCININI

PRETI – VALERIANI

IV: AURELIANO

VAR: MARIANI

AVAR: SCHENONE



PARMA – GENOA h. 18.00

VALERI

DEL GIOVANE – LO CICERO

IV: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN



SAMPDORIA – ROMA

MARESCA

PERETTI – CECCONI

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI



SASSUOLO – INTER h. 12.30

GIACOMELLI

LONGO – BOTTEGONI

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FIORITO



UDINESE – TORINO

ABISSO

DE MEO – VILLA

IV: MASSA

VAR: DOVERI

AVAR: DI IORIO".