Sassuolo-Inter, Dazn o Sky? Dove vedere il prossimo match dei nerazzurri

Sassuolo-Inter sarà la prossima sfida dei ragazzi di Inzaghi. Dove sarà possibile visionare in tv il match?

La gara (è il momento di voltare pagina, clicca qui), si preannuncia come sempre ricca di interesse e ostacoli, e avrà la doppia copertura su Dazn e Sky. Sassuolo-Inter sarà, infatti, una delle tre partite di giornata (la settima del campionato di Serie A) trasmesse su entrambe le piattaforme, assieme a Cagliari-Venezia e Bologna-Lazio.

Il turno di campionato si aprirà proprio con la sfida in Sardegna fra padroni di casa e lagunari (domani, alle 20.45). Poi, tre anticipi sabato (Salernitana-Genoa alle 15; il derby di Torino alle 18; la sfida, appunto, fra Sassuolo e Inter alle 20.45); e le consuete partite domenicali (il posticipo è Atalanta-Milan, domenica sera). Nessun monday night, invece, in virtù dell'imminente pausa per le nazionali.

Il programma completo e tutte le dirette televisive della settima giornata del campionato di Serie A:

Venerdì 1 ottobre

ore 20.45, Cagliari-Venezia, DAZN/SKY

Sabato 2 ottobre

ore 15, Salernitana-Genoa, DAZN

ore 18, Torino-Juventus, DAZN

ore 20.45, Sassuolo-Inter, DAZN/SKY

Domenica 3 ottobre

ore 12.30, Bologna-Lazio, DAZN/SKY

ore 15, Verona-Spezia, DAZN

ore 15, Sampdoria-Udinese, DAZN

ore 18, Fiorentina-Napoli, DAZN

ore 18, Roma-Empoli, DAZN

ore 20.45, Atalanta-Milan, DAZN

Una tre giorni tutta da vivere, con lo spettacolo della Serie A. E una corsa scudetto che si sta caratterizzando per momenti di forma straordinari (come quello del Napoli, attuale capolista del torneo) e altre squadre certamente agguerrite alle spalle. Per l'Inter l'obiettivo di vincere, come sempre. Sassuolo-Inter sarà una sfida tutta da vivere (leggi qui le possibili scelte sulle fasce di Inzaghi e l'idea del mister su Vidal).