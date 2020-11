Sassuolo, De Zerbi: “L’Inter è una grande squadra. Giocheremo con coraggio”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro l'Inter. I neroverdi si sono resi protagonisti di un ottimo avvio di stagione e sono attualmente al secondo posto in classifica. In otto partite disputate finora hanno collezionato 5 vittorie e 3 pareggi.

"Sarà una partita affascinante. L'Inter, è era e rimane una grande squadra, il Sassuolo invece è una più piccola che sta cercando di farsi spazio tra le grandi. Adesso non è che si siano capovolte le gerarchie, i nerazzurri sono fortissimi. Noi sappiamo comunque che siamo dove siamo con merito. Ci giocheremo la partita con coraggio: vogliamo passare una giornata da grande squadra. Domani servirà l'intelligenza. Mantenendo comunque la nostra idea. Abbiamo raggiunto una mentalità forte: martedì avevo lasciato l'allenamento".

"Assenze? Berardi sta bene, Djuricic sta così e così, Caputo e Defrel sono fuori, come Hartaslin e Ricci. Ma abbiamo i giocatori per fare bene. Noi dobbiamo divertici e rispettare lo sport che facciamo. Rispettiamo anche la nostra storia, che non è lunghissima, ma dobbiamo essere ambiziosi. Quando dico che non firmerei per il quarto posto non dico che non lo vorrei, ma non dobbiamo fermarci all'obiettivo in sé, sarebbe riduttivo".