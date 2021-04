Sassuolo, De Zerbi ha già scelto l’undici anti-Inter: out Berardi e Caputo

Domani alle 18:45 è in programma allo Stadio San Siro il match di recupero della ventottesima giornata di Serie A tra Inter e Sassuolo. Antonio Conte sarebbe alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, mentre Roberto De Zerbi avrebbe già scelto l’undici titolare che scenderà in campo domani sera.

Gli emiliani saranno costretti ancora a rinunciare a Domenico Berardi e Francesco Caputo, i due giocatori sono ancora alle prese con gli infortuni rimediati in nazionale e potrebbero tornare a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro il Benevento.

Stando a quanto riporta SportMediaset, il tecnico neroverde dovrebbe scendere in campo con il collaudato 4-2-3-1, con Ferrari e Marlon (favorito su Chiriches) al centro della difesa. Sulle corsie laterali toccherà a Muldur e Rogerio. In mediana torna titolare dopo l’isolamento fiduciario Locatelli che avrà al suo fianco Obiang. In avanti Traorè, Boga e Djuricic a supporto dell’unica punta Raspadori.