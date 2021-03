Sassuolo, Berardi e Caputo: difficile la loro presenza con l'Inter

In casa Sassuolo cresce l'ansia attorno alle condizioni di Domenico Berardi e Francesco Caputo, tornati con problematiche diverse dopo l'impegno con la Nazionale di Mancini.

Stando al La Gazzetta dello Sport, il risentimento muscolare per l'esterno calabrese e la lombalgia che causa un forte fastidio alla schiena all'attaccante fanno presupporre recuperi davvero complicati in vista della gara di sabato, in casa, con la Roma.

Per la rosea, difficile ipotizzare il loro recupero in ottica Inter, recupero che si svolgerà mercoledì prossimo 7 aprile. Al momento le due stelle neroverdi sono in forte dubbio, nei prossimi giorni capiremo meglio la reale condizione.

De Zerbi è in ansia, Roma ed Inter si avvicinano.