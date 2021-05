Sassuolo Atalanta formazioni ufficiali, le scelte di De Zerbi e Gasperini

E' un match terrà incollato sul divano anche il mondo dei tifosi (e anche dei giocatori) dell'Inter quello che tra meno di un'ora al Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in scena tra Sassuolo e Atalanta.

Nel caso in cui la squadra allenata da Gian Piero Gasperini non dovesse vincere, la squadra allenata da Antonio Conte si laureerà ufficialmente Campione d'Italia e metterà in bacheca lo scudetto n°19.

Nel frattempo, di seguito riportiamo le formazioni titolari scelte da De Zerbi e Gasperini:

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Defrel.

ATALANTA (3-4-2-1) Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.