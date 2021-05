Sassuolo-Atalanta 1-1: L'INTER E' CAMPIONE D'ITALIA

Fischio finale al Mapei Stadium, dove l'Atalanta non riesce a superare il Sassuolo: 1-1 il risultato finale tra neroverdi e bergamaschi. La squadra di Gasperini, rimasta in 10 ad inizio primo tempo a causa dell'espulsione di Gollini, era riuscita a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Gosens al 33'.

Il Sassuolo trova il pari ad inizio ripresa dal dischetto grazie a Domenico Berardi, e segna anche il gol 2-1 con Locatelli (poi annullato per fuorigioco). Al 76' l'Atalanta ha l'opportunità di riportarsi in vantaggio grazie a un rigore concesso da Pairetto, ma Muriel fallisce clamorosamente dagli 11 metri.

Grazie al risultato maturato in questa partita, L'INTERNAZIONALE MILANO FOOTBALL CLUB E' ARITMETICAMENTE CAMPIONE D'ITALIA. Si tratta del diciannovesimo titolo per la squadra nerazzurra, e adesso che la festa abbia inizio.