Sarri, con l'Inter numeri piuttosto "equilibrati": i dati del tecnico

Sarà il primo Derby d'Italia da allenatore della Juventus quello in programma tra due giorni per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, che in carriera ha affrontato l'Inter in totale nove volte, ha collezionato tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

Uno score piuttosto equilibrato che però, dopo l'Inter-Juve dello scorso 28/04/2018, può generare in Sarri un senso di rivalsa. Con quel trionfo dei bianconeri a San Siro per 3-2 infatti, l'ex allenatore di Empoli e Napoli perse l'occasione di vincere lo scudetto con gli azzurri.

E' vero, il giorno dopo i partenopei crollarono a Firenze perdendo 3-0. Tale sconfitta però, come lasciato chiaramente intuire anche da Sarri stesso, era stata dettata dal malumore legato alla sfida del Meazza della vigilia.