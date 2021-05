Sansone infiamma l'ultima giornata: "Juve? Non voglio vada in Champions"

Avrà un ruolo, seppur indiretto, quasi fondamentale il Bologna di Sinisa Mihajilovic questa sera contro la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri si trovano attualmente ad un punto di distanza da Milan e Napoli.

Dunque, i due posti per le tre squadre in corsa vedranno inevitabilmente esclusa qualche big dall'Europa che conta. Sulla sfida di stasera contro i bianconeri, a parlare è stato l'attaccante del Bologna Nicola Sansone. Queste le sue parole in esclusiva per la redazione di DAZN:

"Da quando ho fatto il mio esordio tra i professionisti non ho più una squadra preferita, ma quando ero piccolo simpatizzavo per le squadre di Milano e non per quelle di Torino. La partita di oggi? Ce la metteremo tutta, ma non voglio che la Juve vada in Champions".