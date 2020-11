Sannino:" Conte ci mette passione, spero che possa far ricredere tutti"

Ai microfoni di Radio Sportiva, è intervenuto l'ex tecnico del Palermo, Giuseppe Sannino, che si è soffermato a parlare dell'anomala stagione di Serie A che stiamo vivendo a causa del Covid-19.

Tra gli argomenti toccati dal tecnico, si è parlato anche di Inter e di Antonio Conte e così si è espresso sull'allenatore nerazzurro Sannino:" Per quello che ha speso e per quello che vuole Conte, ci sono grandi margini di miglioramento per l'Inter. In Italia c'è questa strana mania di andare sempre a cercare il pelo nell'uovo, ed è una cosa che non capisco".

Ha poi continuato:" Al di là dei soldi, conta quello che si ha dentro, la passione che ci metti. Io stimo molto Conte perchè da tutto e, personalmente, vorrei davvero che riuscisse a far ricredere tutti".