Sanchez, ufficiale l'esito degli esami: distrazione al bicipite femorale

Con un comunicato sul sito ufficiale, l'Inter ha reso noti gli esiti degli esami strumentali a cui si è sottoposto quest'oggi Alexis Sanchez. Il cileno è andato incontro ad un infortunio muscolare durante il match contro il Bayer Leverkusen, ma ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino alla fine per non lasciare la squadra in 10 durante il forcing dei tedeschi. Di seguito il comunicato del club:

"DUISBURG - Alexis Sanchez si è sottoposto questo pomeriggio a Duisburg a esami strumentali dopo un problema riscontrato durante la gara contro il Bayer Leverkusen. Gli accertamenti hanno confermato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Le condizioni dell'attaccante verranno rivalutate nei prossimi giorni."

Le condizioni del cileno verranno dunque valutate giorno per giorno. Al momento fare previsioni è difficile, ma sembra quasi certo che Sanchez salterà almeno la semifinale di lunedì. Possibile invece un tentativo di recupero in caso di qualificazione dei nerazzurri per la finalissima di Colonia.