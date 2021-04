Sanchez suona la carica: "Uno per tutti, tutti per uno. Non si molla mai"

Dopo la vittoria fondamentale di ieri per 2-1 contro il Sassuolo che ha portato l'Inter a più undici sul Milan secondo in classifica, Alexis Sanchez, attraverso il suo profilo Instagram, ci ha tenuto a suonare la carica.

Ecco il suo messaggio: "Uno per tutti, tutti per uno. Dai famiglia, non si molla mai".

Parole importanti quelle del cileno che fanno capire come all'Inter ci sia unità di intenti dal primo fino all'ultimo elemento della rosa, per rincorrere quel sogno scudetto che sancirebbe il trionfo nerazzurro.