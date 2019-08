Sanchez si allena con la squadra, primi abbracci con Lukaku. Le foto

Il neo acquisto dell'Inter, Alexis Sanchez, ha svolto il primo allenamento con la maglia dell'Inter. Il cileno, appena arrivato in prestito secco dal Manchester United, si è messo subito a disposizione per apprendere i nuovi meccanismi e i dettami di Antonio Conte.

L'ex Udinese non partirà in ritiro con la nazionale per continuare ad allenarsi ad Appiano.