Sanchez sempre più lontano dallo United: spunta una chat WhatsApp

Che con i Red Devils non abbia mai avuto un gran feeling sia in campo che fuori lo si sospettava già da tempo. Adesso però, il Sun ha riportato un retroscena proprio sul rapporto del cileno con l'ambiente United.

Al giorno d'oggi, qualsiasi gruppo di amici si mantiene in contatto tramite una chat su qualche app di messaggiastica istantanea. Un metodo semplice seguito anche dalla squadra del Manchester United.

All'interno di questo gruppo, figurerebbero ancora anche Alexis Sanchez e Chris Smalling (quest'ultimo trasferitosi alla Roma). L'inglese a differenza dell'attaccante dell'Inter interagisce e scherza con gli ex compagni, mentre il cileno sembra essere un vero e propria fantasma. Alcuni addirittura, riferiscono che è come se Sanchez non fosse mai arrivato in Inghilterra. Insomma, il n°7 nerazzurro e lo United sono sempre più distanti.