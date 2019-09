Sanchez scalpita: ecco cosa potrebbe accadere contro l'Udinese

Alexis Sanchez vuole una maglia da titolare contro l'Udinese. El Niño Maravilla, infatti, sarà già domani di rientro dal Sudamerica. Al suo arrivo un fitto programma di allenamento per presentarsi tirato a lustro nella sfida contro la sua ex squadra. Non è escluso che il cileno segua un allenamento personalizzato che gli permetterà di colmare il gap di condizione con i suoi compagni di squadra.

A farne le spese potrebbe essere Lautaro che, diversamente dal numero 11 interista, è ancora impegnato con la nazionale in vista della gara contro il Messico. I due nerazzurri si sono affrontati venerdì con le rispettive selezioni e la partita è finita 0-0. Novanta minuti che non hanno evidenziato nulla di particolare, se non lo stato di forma superiore del Toro.

Sanchez, quindi, potrà approfittare dell'assenza di Lautaro per recuperare terreno. In effetti quella contro i friulani sembra la partita perfetta per l'esordio da titolare. Martinez, poi, potrebbe pagare il fuso orario ed essere risparmiato, per un adeguato recupero, in vista dell'impegno di Champions League contro lo Slavia Praga.

Vedremo cosa deciderà Conte, che di sicuro, con un occhio al Sudamerica e un altro alla Pinetina, monitorerà entrambi. Molto dipenderà da Sanchez, ma a questo punto, complicazioni di sorta permettendo, per il cileno si profila una maglia da titolare. La prima con la casacca nerazzurra. La prima a San Siro davanti al suo nuovo pubblico. La prima contro il suo passato.