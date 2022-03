Sanchez rompe il silenzio dopo il rosso di Liverpool

Inter, Alexis Sanchez rompe il silenzio con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Il cileno è stato uno dei protagonisti del match contro il Liverpool che è costato l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League. La sua espulsione nel secondo tempo subito dopo la rete siglata da Lautaro Martinez ha di fatto compromesso la partita e di conseguenza le speranze di rimonta dell’Inter. Sanchez ha oggi pubblicato un post sui social network con un video mentre si allena e alcune sue foto in nerazzurro. Immagini significative che fanno riferimento alla sua esperienza con la maglia dell’Inter: dalla delusione dopo il cartellino rosso e per la sconfitta in finale di Europa League del 2020 e successivamente la foto dello scudetto conquistato la scorsa stagione, della Supercoppa contro la Juventus e la sua esultanza. Il tutto accompagnato da: “Nella vita si vince e si perde, ma non devi mai rinunciare quello che ami. Fino alla fine".

Un messaggio chiaro e deciso nel quale si evince il suo rammarico per l’ingenuità e la sua voglia di riscatto. Il post ha però scatenato l’ira di alcuni tifosi a causa di quel “Fino alla fine”, che ricorda il celebre motto della Juventus. Una gaffe di certo non voluta ma che non è passata inosservata. Adesso il cileno è chiamato a riscattarsi sul campo.