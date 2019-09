Sanchez presto in campo: la conferma arriva direttamente da Conte

Da quando è arrivato a Milano, complice anche la condizione fisica non propria eccelsa, Alexis Sanchez non è ancora riuscito a trovare il minutaggio ideale per mettere in pratica le proprie doti tecniche.

Il tecnico nerazzurro Antonio Conte crede lui, un giocatore che alla squadra gioverà sicuramente ma che - nonostante gli sprazzi contro Udinese e Lazio - non è ancora pronto. Su un possibile impiego del cileno contro la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, l'allenatore leccese ha detto:

"Di lui ho già parlato tanto, in ogni conferenza stampa mi fate sempre la stessa domanda. E' un giocatore che negli ultimi anni ha perso un po' brillantezza ma che ha ugualmente spessore. Prima o poi lo vedrete in campo".