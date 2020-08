Sanchez Inter, Zamorano: "Altri tre anni a Milano gli faranno bene"

Ivan Zamorano, ex centravanti dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo connazionale Alexis Sanchez durante la conferenza stampa della Enel 2020 Cup. "Bam Bam" non si sottrae ed elogia l'ex Udinese e Barcellona affermando la sua importanza nel progetto tattico di Conte oltre ovviamente a sottolineare lo stato di forma. Ecco le sue parole riportate da adnradio.cl:



“Sono molto contento perché è stato fondamentale per Alexis, dal punto di vista fisico e calcistico ritrovare il livello che tutti volevamo vedere all’Inter. Peccato che si sia infortunato nell’ultima partita di Europa League, perché l’Inter ha bisogno di lui. Dopo la pandemia è stato l’uomo in più dell’Inter, voleva dimostrare si essere quel giocatore che fa la differenza, soprattutto nell’uno contro uno, facendo gol e fornendo assist. Ho visto Alexis nel suo momento migliore e al massimo livello, questo ha aiutato molto l’Inter nel prendere la decisione di continuare con lui. Altri tre anni a Milano gli faranno molto bene”.

Sulla concorrenza targata Lautaro e Lukaku: “Può competere con loro, essere il protagonista, c’è anche la possibilità che possano giocare insieme, non c’è dubbio che Alexis abbia la forza e la mentalità per competere allo stesso modo con questi due mostri e poter dimostrare di essere più di una riserva“.