Sanchez Inter, ufficiale la proroga per il campionato. Niente Europa League

Come riportato da sito ufficiale del Manchester United, Alexis Sanchez resterà in nerazzurri solo fino al termine del campionato di Serie A. I due club avrebbero raggiunto l’accordo per il prolungamento di un solo mese del prestito in scadenza il 30 giugno. Per il momento, quindi, l’attaccante non sarà disponibile per la fase finale di Europa League che si svolgerà a partire dal 5-6 agosto.

Il club inglese ha anche ufficializzato il rinnovo del prestito per Chris Smalling che resterà, anche egli, alla Roma fino al termine della stagione. Ecco di seguito riportato il comunicato ufficiale dei Red Devils:

"La coppia di calciatori del Manchester United, Chris Smalling e Alexis Sanchez – si legge nella nota ufficiale del club di Old Trafford -, resteranno in Italia e parteciperanno alle partite che mancano per concludere il campionato nazionale della stagione 2019-2020. È stata presa la decisione di prorogare i contratti di prestito sia con la Roma sia con l’Inter, contratti che resteranno validi fino alla prima settimana di agosto a causa degli effetti della pandemia di Covid-19".