Sanchez Inter, Rueda non ha dubbi: sarà titolare contro il Venezuela

Dopo il botta e risposta tra il commissario tecnico della nazionale cilena e l’Inter su Alexis Sanchez, Rueda sembrerebbe intenzionato lo stesso a schierare il centravanti nerazzurro dal 1’ nel match contro il Venezuela di domani sera.

Il Niño Maravilla è reduce da alcuni problemi muscolari rimediati durante la scorsa convocazione in nazionale ad ottobre che lo hanno tenuto fermo ai box per alcune settimane. La settimana scorsa avrebbe accusato nuovamente un problema alla coscia e nonostante le sue condizioni non ottimali è stato impiegato lo stesso da Rueda negli ultimi 10 minuti di partita contro il Perù.

Antonio Conte e l’Inter hanno paura di ulteriori ricadute e sperano di riaverlo a piena disposizione per la sfida di domenica prossima alle 15 contro il Torino e soprattutto in vista di una partita probabilmente decisiva per i nerazzurri, in Champions League contro il Real Madrid.