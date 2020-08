Sanchez Inter, parla Pinilla: "Ha raggiunto il suo apice"

Mauricio Pinilla, in un'intervista a En Cancha, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sanchez definendolo come una delle pedine più importanti in casa Inter. Ecco quanto affermato:





“Penso che sia un problema più mediatico, perché Alexis ha avuto un momento difficile a causa degli infortuni, era in una squadra in cui lui non ha funzionato. Ci sono periodi complessi che i giocatori vivono nei loro club. Dopo essersi infortunato, è stato difficile per lui mantenere il suo livello. Ma il livello di Alexis non è mai stato in discussione.



Ovviamente ha avuto un processo di riadattamento al calcio italiano, ma lo ha fatto in modo spettacolare e oggi è uno dei giocatori più importanti dell'Inter. Indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno, per il modo in cui è rientrato è stato uno dei giocatori più importanti e interessanti. Per noi come Nazione è molto importante poter recuperare Alexis, perché stanno arrivando le qualificazioni al Mondiale ed è importante avere la versione migliore di lui. Ha già raggiunto il suo apice”.