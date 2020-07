Sanchez Inter, nerazzurri disposti a pagare una penale per averlo in EL

L’Inter è al lavoro con il Manchester United per ottenere il prolungamento del prestito di Alexis Sanchez anche per l’Europa League. Le due società, infatti, nelle scorse settimane hanno raggiunto l’intesa solo fino alla prima settimana di agosto, ma l'intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di trattenerlo fino alla fine del mese.

Il cileno sarà regolarmente a disposizione per la sfida conto il Getafe degli ottavi di finale in programma il prossimo 5 agosto. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, i nerazzurri avrebbero intenzione di prolungare il prestito con l'inserimento di una possibile penale da pagare in caso di sfida in finale contro il Manchester United.

Le due squadre sono in tabelloni diversi e potrebbero sfidarsi solo in finale. I nerazzurri avrebbero intenzione di confermare Alexis Sanchez anche per la prossima stagione e sarebbero pronti ad intavolare un’altra trattativa con i Red Devils nelle prossime settimane per un possibile acquisto a titolo definitivo.