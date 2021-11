Sanchez Inter, il futuro resta incerto: spunta un club francese

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Alexis Sanchez.

Il cileno è attualmente il giocatore più pagato della rosa nerazzurra e non sarebbe del tutto soddisfatto per il suo scarso utilizzo. Finora ha collezionato 10 presenze tra campionato e Champions League, condite da un gol e un assist, per un totale di soltanto 211 minuti giocati. Nelle ultime settimane il giocatore sta riuscendo a ritagliarsi più spazio ma il suo futuro sembrerebbe sempre più lontano dall’Inter.

Come raccolto dalla nostra redazione, la dirigenza nerazzurra starebbe addirittura valutando l’ipotesi di rescindergli il contratto, già il prossimo gennaio, in modo da risparmiare sul suo eventuale ingaggio e sostituirlo con un attaccante con caratteristiche simili a quelle di Edin Dzeko (potete leggere qui l’articolo).

Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato, il futuro di Alexis Sanchez potrebbe essere in Ligue 1, ma con la maglia del Saint-Etienne. Il club francese potrebbe essere presto rilevato dal principe cambogiano Norodom Ravichak, molto vicino al gruppo Suning, che avrebbe individuato nel cileno un giocatore ideale per rinforzare il club, attualmente in zona retrocessione. Nei mesi passati l'ex Manchester United era stato accostato anche al Marsiglia (qui l'articolo), ma ad oggi il suo futuro resta ancora un rebus. Non è da escludere una sua permanenza in nerazzurro, i prossimi mesi saranno quelli decisivi.