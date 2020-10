Sanchez Inter, il cileno è carico: "Più gioco, più mi sento bene"

Nonostante sia arrivato a Milano l'estate scorsa, Alexis Sanchez è diventato a tutti gli effetti un calciatore interista questa estate, quando Beppe Marotta è riuscito a prelevarlo dal Manchester United senza sborsare denaro per il cartellino.

Un colpo senza dubbio positivo dunque per l'Inter che al servizio di Antonio Conte metterà l'esperienza del cileno fino al 2023. Sullo stato di forma che sta vivendo adesso, in esclusiva per i microfoni di Sky Sport l'ex attaccante dei Red Devils ha detto:

"Mi sento in forma, sono un calciatore che più gioca più si sente meglio, in tutti sensi, nel fare gol e assist. Sono molto contento perché ho voglia di giocare e sono felice anche per i miei compagni perché stiamo facendo bene".

Insomma, un chiaro messaggio con destinatario proprio Conte con l'obiettivo preciso di raccattare quanti più minuti possibili. Fare a sportellate con un compagno di reparto come Lautaro Martinez non è facile, ma la carica del Niño Maravilla è tangibile.