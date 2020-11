Sanchez Inter, ancora un problema muscolare in nazionale

Arrivano brutte notizie dal Cile per Antonio Conte. Secondo quanto riportato da CDF, Alexis Sanchez avrebbe subito un infortunio muscolare che lo avrebbe costretto ad interrompere l’allenamento con la propria nazionale.

Al momento non sarebbe ancora chiara la reale entità dell’infortunio e di conseguenza i tempi di recupero. La sua presenza in campo per il match di questa notte contro il Perù è ancora in forte dubbio. Le condizioni del centravanti nerazzurro saranno valutate nuovamente entro le prossime ore dallo staff medico della nazionale cilena.

L’attaccante aveva subito un risentimento muscolare anche durante la scorsa convocazione in nazionale di ottobre, che lo ha costretto ai box per alcune settimane. Dalle prime indiscrezioni non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma prima bisognerà attendere l’esito degli esami strumentali.