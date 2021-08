Sanchez: "Il recupero va meglio, vedremo cosa succede"

Intervistato da Mega, Alexis Sanchez ha parlato del suo infortunio che gli ha fatto saltare tutta la preparazione atletica con Simone Inzaghi e che lo costringerà a dover recuperare posizioni nelle gerarchie del nuovo allenatore dell'Inter. Un giocatore che per caratteristiche potrebbe davvero essere importante per l'Inter in questa stagione.

Ecco le sue parole: "Il recupero sta andando un po' meglio. Mi allenerò con l'Inter e vedremo cosa succede. Sono molto felice per la vittroria col Genoa, ho voglia di tornare subito". Parole incoraggianti quelle del cileno, anche se il suo futuro in nerazzurro rimane ancora in bilico.

Vedremo se riuscirà ancora a dire la sua con l'Inter, anche se la società si sta cautelando provando anche a prendere un attaccante last minute che possa garantire più garanzie fisiche. Intanto Sanchez si allena nel tentativo di recuperare la forma migliore per una stagione che vedrà i nerazzurri difendere lo scudetto.