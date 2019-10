Sanchez, il cileno rischia l'operazione: l'Inter trema

Non è stata una sosta felice quella appena trascorsa per l'Inter. Se Antonio Conte poteva sorridere per i rientri anticipati di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, adesso il tecnico salentino è in ansia per Danilo D'Ambrosio e soprattutto Alexis Sanchez.

Il cileno, che si è procurato un infortunio alla caviglia a causa di uno scontro di gioco (senza dubbio irruento) con lo juventino Juan Cuadrado, adesso rischia di doversi sottoporre ad un'operazione chirurgica che potrebbe tenerlo fuori dal campo per addirittura tre mesi. Sulle eventuali cure all'ex Barcellona, il CT cileno Reinaldo Rueda ha detto:

"Ora dobbiamo aspettare. Queste ore saranno cruciali per sapere la decisione che prenderà l’Inter. Decideranno loro cosa succederà: per noi è Alexis Sanchez, per l’Inter è uno dei giocatori".