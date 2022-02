Sanchez e il patto con Inzaghi. Il leone vuole uscire dalla gabbia

Sanchez sta dimostrando con i fatti di essere importante per l’Inter targata Inzaghi.

El Nino Maravilla sembra faccia davvero sul serio quest’anno con la maglia nerazzurra. Dopo due anni nei quali ha visto più l’infermeria che il campo, in questa stagione il cileno viaggia su numeri importanti arrivando a realizzare già sei reti, uno in meno rispetto a tutta l’intera stagione scorsa, e avendo giocato finora appena la metà dei minuti. Sanchez sta portando un supporto importante alla squadra anche per il peso specifico dei gol segnati. Su tutti ovviamente il gol che al 120’ ha portato all’Inter la Supercoppa Italiana contro la Juventus, ma anche la stupenda rete segnata nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma, che di fatto ha chiuso la partita e aperto le porte della semifinale ai ragazzi di Inzaghi.



Proprio tra Inzaghi e Sanchez, secondo quanto riporta oggi un focus de “La Gazzetta dello Sport”, ci sarebbe stato un incontro a quattr’occhi dopo che il cileno in diretta tv non fece mistero della sua voglia di giocare paragonandosi a un leone in gabbia. Il tecnico gli ha rinnovato tutta la sua fiducia e la volontà di concedergli più spazio, anche se domani contro il Napoli dovrebbe partire dalla panchina (qui le ultime sul match del Maradona). Numeri alla mano Sanchez con Inzaghi, pur partendo poche volte da titolare, riesce ad essere più incisivo rispetto al passato anche per la posizione che occupa. Oggi il giocatore gioca come in posizione da vera punta, mentre spesso con Conte ricopriva una posizione più arretrata.



La qualità del giocatore non si discute e se riesce a mantenere la continuità nelle prestazioni può diventare davvero elemento fondamentale per la seconda parte della stagione nerazzurra.