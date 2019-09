Sanchez all'Inter: allo United felici per l'addio. Spunta una frase incredibile

Sanchez e l'Inter. Una trattativa lunga ma che si è conclusa nel migliore dei modi per i nerazzurri. L'affare che ha portato il cileno a Milano è andato per le lunghe per l'ingaggio pensante del giocatore al Manchester United.

Secondo quanto riporta il Sun, "le due società, hanno lavorato a lungo per concordare le percentuali da pagare all’attaccante cileno, non potendo i nerazzurri garantire i 20 milioni stagionali percepiti dall’ex Arsenal in Inghilterra. Ma questa cifra era anche mal vista nello spogliatoio dei Red Devils: gli ormai ex compagni di Sanchez a Manchester “sono stati molto felici di aver visto partire il centravanti”.

Un giocatore, secondo il tabloid, contrariato per lo stipendio del classe ’88, avrebbe dichiarato: “Non è Messi: non capisco perché sia pagato così tanto”.