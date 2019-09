San Siro, Scaroni motiva la decisione di costruire un nuovo stadio

Vederlo ridursi ad un cumulo di macerie sarà doloroso per i milanesi ma soprattutto per i tifosi di Milan, Inter e per gli amanti del calcio in generale.

L'attuale San Siro però, non sembra più rispettare i canoni europei riguardo comfort e ricavati provenienti dall'impianto. Inoltre, il n°1 rossonero Paolo Scaroni ha spiegato un altro motivo per cui Inter e Milan vogliono riqualificare la zona in cui sorge l'attuale Meazza e in quale sorgerà il nuovo stadio. Queste le sue parole:

"Siamo affezionatissimi a San Siro ma ha fatto il suo tempo. Per la città di Milano cogliere l'occasione di uno nuovo stadio è il modo per rinnovare una zona della città che si anima solo in occasione delle partite".