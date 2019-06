San Siro, Sala rassicura: "Nel 2026 sarà ancora su"

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia in cui molti appassionati di sport italiani speravano: i Giochi Olimpici del 2026 si svolgeranno a Milano. Insomma, una bella cartolina sia per la città che per l'Italia intera.

Sempre nella giornata di ieri, il Presidente del Milan Paolo Scaroni e l'Amministratore Delegato dell'Inter Alessandro Antonello hanno confermato che l'attuale impianto sportivo posto in zona San Siro verrà abbattuto per far spazio ad un nuovo stadio. Le parole dei due però, non sono state gradite dal sindaco di Milano Beppe Sala che ha sottolineato:

"Non mi è piaciuto e gliel'ho ha anche detto. Potevano anche aspettare un attimo. Detto ciò, forse è stata l'occasione anche per me per chiarire le cose. Su questo voglio essere preciso, vista la situazione. San Siro sarà su certamente nel 2026".