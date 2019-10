San Siro, Sala mette in guardia Inter e Milan: il sindaco chiede garanzie

E' probabilmente l'argomento più spinoso degli ultimi anni per Milano quello del futuro dello Stadio sito in zona San Siro. Inter e Milan vogliono abbandonare "La Scala del Calcio" per costruirsi una casa tutta propria che possa portare ai bilanci di entrambe le squadre dei benefici.

Per fare ciò, entrambi i club hanno richiesto l'abbattimento dell'attuale impianto per costruirne uno nuovo a distanza di poche centinaia di metri in un progetto da oltre un miliardo di euro. Il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala però, ha fatto una specifica richiesta ad Inter e Milan. Queste le sue parole:

"Il problema è come avere la garanzia che questo percorso non si interrompa, trovare una formula che ci garantisca che se si parte e poi si arriva alla fine. Altrimenti sarebbe un disastro per chi lì ci abita".