San Siro, nuovo piano proposto da Inter e Milan: i dettagli

Inter e Milan hanno consegnato al Comune i progetti del nuovo stadio, degli studi di architettura Manica Cmr e Populous, che prevederebbero una riqualifica dell'impianto.

Secondo quanto riferito dall'Ansa la struttura verrebbe migliorata per permettere lo svolgimento di altre discipline. A San Siro dunque potrebbe nascere un vero e proprio quartiere dello sport aperto a tutti e gratuito per la cittadinanza, e non quindi un nuovo stadio come richiesto espressamente più volte dal comune.

Si tratterebbe così di conservare la memoria della Scala del Calcio con il prossimo incontro con i tecnici del Comune fissato entro 10 giorni per valutare le ulteriori proposte.