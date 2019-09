San Siro, interviene anche Gazidis: "E' un monumento. Merita rispetto"

Dopo gli interventi dei vari Alessandro Antonello, Paolo Scaroni, Ivan Cordoba e Adriano Galliani, è arrivato anche quello di Ivan Gazidis. L'Amministratore Delegato rossonero, ha preteso rispetto per una struttura secolare come quella del Giuseppe Meazza ma ha anche spiegato come uno stadio nuovo contribuisca al processo di crescita di Inter e Milan.

"San Siro è un monumento e merita il massimo rispetto, ma lo stesso rispetto lo meritano due club gloriosi come Milan e Inter. Pensare di andare avanti così senza cambiare nulla per i prossimi dieci, vent’anni non rende omaggio a questi due club".

Insomma, le parole di Gazidis sono state abbastanza chiare. A Milano e ai milanesi serve un impianto all'avanguardia e fruibile da tutti. Ovviamente c'è ancora una gran bella fetta di tifosi che non gradisce la decisione presa di comune accordo tra Inter e Milan, ma lo scenario sembra aver preso ormai una piega precisa.