San Siro, il prato del Meazza torna a splendere in vista del derby

San Siro torna ad avere un manto erboso degno della Scala del calcio.

I lavori per la sistemazione del campo da gioco dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro sono finiti. Le due settimane di stop della Serie A hanno permesso il rifacimento del manto erboso dopo che nelle ultime uscite molti addetti ai lavoratori, sia giocatori che allenatori, si erano lamentati delle condizioni del terreno. A onor del vero anche gli spettatori, sia quelli presenti allo stadio che quelli a casa, notavano che il campo si mostrava in molte zone quasi completamente privo di erba. Uno spettacolo non degno del più grande “teatro” calcistico italiano. Problema evidentemente non solo estetico, poiché oltre alla mancanza d'erba anche la condizione propria del terreno, a partire dall'estrema durezza, figlia delle temperature invernali che si hanno su Milano, poteva essere causa di danni fisici ai muscoli dei giocatori. Considerando anche il tour de force che il prato ha subito, basti pensare che il Meazza è arrivato ad ospitare anche 2 partite in sole 24 ore, si comprende come si sia arrivati ad avere il terreno in quelle condizioni, a discapito ovviamente anche dello spettacolo.

Come riportato anche dal giornale sportivo Tuttosport, in questi giorni si è lavorato duramente per permettere che il derby della Madonnina, uno dei più attesi degli ultimi anni grazie all’importanza che avrà non solo per la supremazia cittadina, ma anche per la classifica, si potesse disputare su un manto perfetto. L’obiettivo sembra essere stato portato a termine, con un lavoro costato la bellezza di 500 mila euro. Per renderlo anche visivamente perfetto e telegenico, sarà passata anche una speciale vernice verde. Domani dunque tra l’Inter di Inzaghi (qui la conferenza stampa prederby) e il Milan di Pioli, lo spettacolo dal punto di vista del campo dovrebbe essereassicurato.