San Siro, Antonello ha le idee chiare: le parole del CEO nerazzurro

Nella giornata di ieri insieme al Presidente del Milan Paolo Scaroni ha presentato ai tifosi e ai milanesi tutti i due progetti per il "San Siro 2.0". La scelta di abbattere lo stadio attuale è una scelta che fa male a tutti, ma l'obiettivo delle due squadre è quello di riqualificare un quartiere che si popola solo in occasione delle partite. A riguardo, il CEO nerazzurro Alessandro Antonello ha detto:

"E’ stata una giornata importante perché abbiamo presentato due progetti che hanno come obiettivo la riqualificazione di San Siro ma non solo dello stadio, ma del quartiere, quindi di un intero distretto".

Questo è quanto riferito dal dirigente interista ai microfoni dell'emittente ufficiale nerazzurra, Inter TV. Insomma, per essere proprio come le altre big europee, Inter e Milan vogliono avere uno stadio in linea a quello che posseggono le big europee.