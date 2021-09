Sampdoria Inter, stanchezza? La risposta di Skriniar è da vero leader

Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio iniziale di Sampdoria Inter.

Il grande ex, ora con la maglia nerazzurra, ha confermato che la volontà della squadra è quella di ripartire ottenendo i tre punti per raggiungere il Napoli in classifica. I partenopei sono a punteggio pieno, a nove punti, dopo la vittoria maturata nella gara di ieri 11 settembre contro la Juventus di Allegri. Queste le dichiarazioni del calciatore slovacco:

Errore da evitare in questa partita ?

"Campo difficile e lo so da quando ho giocato qui. Dobbiamo entrare subito nel match e lottare fino all'ultimo minuto".

Tre punti fondamentali dopo Napoli-Juventus?

"Abbiamo iniziato bene e dopo la sosta dobbiamo prendere i tre punti che non saranno semplici da conquistare. Dobbiamo dimostrare che siamo l'Inter".



Stanchezza?

"Si un pò, è normale, ma non dobbiamo cercare scuse".

Il calciatore classe 1995 sarà titolare in difesa accanto a Stefan De Vrij, qui potete leggere le formazioni ufficiali, e Matteo Darrmian. L'ex Parma sostituisce Alessandro Bastoni dopo i problemi fisici che si sono verificati durante il ritiro con l'Italia. Gli ospiti, proprio per gli impegni relativi alle Nazionali, non hanno schierato dal primo minuto Joaquin Corea e Lautaro Martinez in attacco.

Panchina anche per Arturo Vidal e Matias Vecino. Ritorna nei convocati, invece, Alexis Sanchez dopo i problemi al polpaccio che lo hanno costretto a saltare le prime due gare di campionato contro Genoa e Verona.

In questo approfondimento abbiamo seguito il recupero dell'ex attaccante del Barcellona, che potrebbe essere un'ottima arma a partita in corso per Simone Inzaghi.