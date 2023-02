Sampdoria-Inter, quante sorprese! Inzaghi può rivoluzionare l’undici

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 13/02/2023

Sampdoria-Inter si giocherà questa sera a Marassi. Sarà un impegno importante per gli uomini di Inzaghi, che contro l’ex Dejan Stankovic, possono acquisire altri tre punti fondamentali nella corsa Champions. Lazio e Roma hanno steccato, hanno vinto – invece – Milan e Atalanta. L’obiettivo, questa sera, sarà per i nerazzurri quello di strappare l’intera posta in palio.

Con quale undici? Idee chiare per Inzaghi che, oggi, rispolverà qualche nome che, fin qui, non era mai entrato (o quasi) nelle logiche dei titolari. Da Marcelo Brozovic a Romelu Lukaku: l’attesa è assolutamente alta.

Sampdoria-Inter, le sorprese in formazione. Non solo Brozovic e Lukaku

Dal sito de La Gazzetta dello Sport il probabile undici. Il croato e il cannoniere belga non saranno le uniche armi. Le soprese potrebbe arrivare non solo da loro. In difesa può spuntarla infatti De Vrij (partirebbe dalla panchina Acerbi). Gosens la new entry sulle corsie esterne: il tedesco e Darmian presidierebbero le fasce, panchinando colleghi non certo di poco conto come Dumfries e Dimarco.

In mezzo al campo, come detto, ci sarà Brozovic (Barella e Calhanoglu gli altri interpreti). In attacco ci sarà Lukaku: con lui Lautaro. Panchina per Dzeko.