Sampdoria Inter, Orsato? Casarin è sicurissimo di una cosa

SAMPDORIA INTER - Paolo Casarin ha parlato della designazione della terza giornata di campionato, ne parliamo qui, che vedrà Daniele Orsato dirigere la gara in programma al Ferraris, domenica 12 settembre.

"C'è un limite oltre il quale le cose si cancellano, Orsato è tornato lui stesso a riparlare del famoso derby d'Italia del 2018. La perfezione non è di questo mondo, poi arriva a questa sfida dopo aver dimostrato di essere in un buon momento a livello internazionale e arbitrerà serenamente".

Ha dichiarato l'ex designatore arbitrale tramite un'intervista rilasciata ai microfoni dell' Adnkronos. Il fischietto di Schio non arbitra i nerazzurri dalla famosa sfida, passata alla storia per il contatto Rafinha-Pjanic, contro la Juventus avvenuta nel 2018.

Le decisioni contestate, in quel match, sono state molteplici. Oltre allo scontro tra il bosniaco e il centrocampista brasiliano, omesso dallo stesso Orsato, è stata molto criticata anche la decisione di cambiare il cartellino da giallo a rosso a Matias Vecino per un fallo a gamba tesa su Mario Mandzukic.

Nonostante l'inferiorità numerica, i padroni di casa allora allenati da Luciano Spalletti erano riusciti a portarsi avanti, sul 2-1, grazie alla rete di Mauro Icardi e all'autorete di Andrea Barzagli. L'autorete di Milan Skriniar ed il gol di Gonzalo Higuain in soli due minuti consegnarono la vittoria alla squadra di Allegri, dando sfogo a tantissime polemiche.

Tante critiche anche per Spalletti per aver inserito Davide Santon al posto dell'attaccante argentino. Anche in questo episodio ci furono delle anomalie perché il bomber di Rosario decise di uscire dopo il rifiuto di Ivan Perisic di lasciare il rettangolo di gioco.