Sampdoria-Inter, niente sfida da ex per un giocatore blucerchiato

Archiviata la vittoria di ieri sera sulla Lazio, l'Inter è già proiettata per la prossima sfida di campionato, che vedrà i nerazzurri affrontare la Sampdoria nella sfida di Marassi in programma sabato alle 18.

Tale sfida sarebbe stata sicuramente speciale per Jeison Murillo, difensore colombiano e per due stagioni in nerazzurro dall'estate 2015 ad agosto 2017, quando fu girato al Valencia assieme a Geoffrey Kondogbia.

Nella sfida di ieri in casa della Fiorentina, il giocatore è stato espulso e quindi, indipendentemente dal numero di giornate di squalifica che gli verranno inflitte, salterà la partita da ex contro la squadra di Conte.