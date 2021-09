Sampdoria-Inter, le probabili formazioni: Sensi titolare?

▪ Sampdoria-Inter - Domenica 12 settembre, ore 12.30, stadio Ferraris

▪ Arbitro: Daniele Orsato, della sezione di Schio

▪ Classifica: Sampdoria 1 punto, Inter 6 punti

▪ TV: DAZN/Sky

Roberto D’Aversa dovrà fare i conti con alcune problematiche dovute a piccoli acciacchi. In mediana dovrebbe dare forfait Ekdal, bloccato da un risentimento alla schiena con la sua Nazionale. Al suo posto al fianco di Thorsby potrebbe scalare Adrien Silva mentre Candreva e Damsgaard agiranno sulle fasce. In difesa davanti ad Audero possibile riposo per Bereszynski, al suo posto si scalda Depaoli, mentre Yoshida, Colley e Augello completeranno il pacchetto. In attacco dovremmo vedere già la coppia formata da Quagliarella e Caputo, con quest'ultimo all'esordio in maglia blucerchiata dopo il clamoroso trasferimento dell'ultimo giorno di mercato estivo.

Nell'Inter, 200esima panchina per Simone Inzaghi in Serie A. Il tecnico nerazzurro deve fare i conti con il tardo rientro dalle nazionali dei sudamericani e con la testa parzialmente al Real Madrid, atteso mercoledì a San Siro per il debutto in Champions. Lautaro Martinez e Correa rientreranno infatti in Italia nella notte, Vidal sarà invece a Milano in serata. Vecino sarà a disposizione soltanto domani, vigilia del match. Probabile che in campo vada la stessa formazione che ha esordito in questa nuova stagione di A contro il Genoa. Skriniar (ma attenzione a D'ambrosio), de Vrij e Bastoni a protezione della porta di Handanovic. Barella, Brozovic e Calhanoglu in mediana con Darmian e uno tra Perisic e Dimarco sulle corsie laterali. Sensi a supporto di Edin Dzeko, con la possibilità che Inzaghi valuti comunque il Tucu dall'inizio. Prezioso a questo punto il recupero di Alexis Sanchez, che potrà trovare spazio nel corso del match.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, A.Silva, Thorsby, Damsgaard (Verre); Caputo, Quagliarella.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar (D'ambrosio), De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco (Perisic); Sensi (Correa); Dzeko.