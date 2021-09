Sampdoria Inter, le formazioni ufficiali: quante sorprese per Inzaghi

Sono ufficiali le scelte dei rispettivi allenatori di Sampdoria e Inter, match che si disputerà alle ore 12.30 di oggi 12 settembre.

Defezioni per entrambi i club, costretti a rinunciare a calciatori importanti. Non sarà della gara Alessandro Bastoni ( ne parliamo anche qui) che verrà sostituito da Dimarco. Nessun esordio dal primo minuto per l'acquisto dell'estate Denzel Dumfries. La catena di destra sarà presieduta da Matteo Darmian.

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 15 Colley, 22 Yoshida, 3 Augello; 87 Candreva, 5 Adrien Silva, 2 Thorsby, 38 Damsgaard; 27 Quagliarella, 10 Caputo.

A disposizione: (33 Falcone, 30 Ravaglia, 25 Alex Ferrari, 4 Chabot, 19 Dragusin, 12 Depaoli, 16 Askildsen, 11 Ciervo, 8 Verre, 9 Torregrossa, 20 Ihattaren, 70 Trimboli). All.: D'Aversa.

Inter (3-5-1-1): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco, 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic, 10 Lautaro, 9 Dzeko

A disposizione: (97 Radu, 21 Cordaz, 33 D'Ambrosio, 13 Ranocchia, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 11 Kolarov, 7 Sanchez, 2 Dumfries, 8 Vecino, 12 Sensi, 19 Correa)

All.Inzaghi S