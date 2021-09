Sampdoria Inter, l'incredibile decisione dei tifosi doriani

Gli Ultras Tito, principale gruppo della Sud della Sampdoria,non saranno presenti all'interno dello Stadio Ferraris, durante la gara contro l'Inter, perché in disaccordo con le restrizioni Covid-19.

"Non ci sono ancora le condizioni per entrare allo stadio - si legge sul Secolo XIX - ma all'esterno non mancherà il nostro appoggio alla Sampdoria: l'appuntamento è fissato per domenica mattina alle 10 in corso De Stefanis, all'ingresso dei Distinti, per accogliere il pullman e far sentire la nostra vicinanza e il calore".

Saranno presenti, invece, i tifosi nerazzurri che acquisteranno anche i biglietti di altri settori per far sentire la propria presenza alla squadra allenata da Simone Inzaghi. Si attendono circa 1000 sostenitori per la squadra ospite.

Entrambe le squadre andranno incontro a molte defezioni per le rispettive formazioni, I blucerchiati dovrebbero recuperare in extrmis Damsgaard ma restano in forse Murru, Ekdal e Bereszyński. Ancora out, invece, Gabbiadini e Torregrossa.

L'Inter, invece, dovrebbe portare in panchina i sudamericani Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Arturo Vidal e Matias Vecino impegnati rispettivamente con Argentina, Colombia e Uruguay. Il loro arrivo, ne parliamo in questo articolo, dovrebbe essere previsto per la sera di venerdì 10 settembre. Inzaghi dovrebbe quindi optare per un 3-5-1-1, potete leggere qui, con Stefano Sensi alle spalle di Edin Dzeko.