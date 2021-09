Sampdoria Inter, Inzaghi varia il modulo e rinuncia a due big

L'Inter potrebbe riservare due novità negli undici titolari in vista della sfida contro la Sampdoria.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi dovrebbe ritornare il 3-5-1-1 con l'inserimento di Stefano Sensi alle spalle di Edin Dzeko. L'ex Sassuolo sarebbe il favorito su Lautaro Martinez e Joaquin Correa che ritorneranno non prima di venerdì alla Pinetina dopo gli impegni con l'Albiceleste I due argentini dovrebbero partire dalla panchina ed essere utilizzati nella seconda frazione di gara.

Possibile rotazione anche sulla fascia destra dove Federico Dimarco scalpita per una maglia da titolare. Il classe 1997 potrebbe partire dall'inizio per garantire un turno di riposo a Ivan Perisic. Il numero 44 è partito però dalla panchina nella gara, giocata sabato 4 settembre, contro la Slovacchia.

Ci sarà spazio ancora per Matteo Darmian sulla catena di sinistra nonostante l'arrivo nella sessione estiva di Denzel Dumfries. Il terzino olandese deve ancora comprendere a pieno i meccanismi tattici del 3-5-2 e i movimenti nella fase difensiva richiesti dal tecnico nerazzurro. L'olandese ha però svolto un ottimo match con l'Olanda durante la partita vinta contro il Montenegro. L'ex Psv Eindhoven, come potete costatare in questo articolo, ha ricevuto anche gli elogi da Van der Meyde, esterno che ha vestito la maglia nerazzurra dal 2003 al 2005

La Sampdoria, ne parliamo in questo articolo, non avrà a disposizione due calciatori fondamentali come Ekdal e Bereszynski per problemi fisici. Gli ospiti, come potete leggere qui, recuperano Roberto Gagliardini. Il centrocampista sarà a disposizione dopo il problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori per le prime giornate di campionato.