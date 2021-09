Sampdoria-Inter: in diretta la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Sampdoria-Inter: alla vigilia della trasferta di Marassi, partita in programma domani (domenica 12 settembre fischio di inizio ore 12:30), ecco la conferenza stampa, in diretta, di Simone Inzaghi. Vi ricordiamo che la sfida contro i blucerchiati potrete seguirla in diretta con Interdipendenza come vi spieghiamo in questo articolo.