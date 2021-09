Sampdoria Inter, il peggiore: Calhanoglu spreca il matchpoint

Sampdoria Inter, è stata una gara che si è rivelata come alla vigilia quella che hanno dovuto affrontare gli uomini allenati da Simone Inzaghi. I nerazzurri infatti, sono usciti da Marassi con un solo punto in saccoccia dopo aver disputato una partita tutt'altro che agevole. I padroni di casa hanno recuperato per due volte il momentaneo svantaggio dimostrando di non arrendersi neanche per un minuto.

In tutto ciò, vanno citati alcuni episodi che avrebbero potuto cambiare la storia della gara. Uno su tutti il tiro dal limite dell'area di Hakan Calhanoglu, valutato dalla nostra redazione con un 5.5 in pagella (vedi il resto delle pagelle qui) poiché determinati errori non possono rimanere ignorati. Calhanoglu durante le prime uscite in nerazzurro ha confermato le sue ottime doti balistiche, doti che quest'oggi non sono stato sfruttate al meglio e che fanno pesare ancor di più l'errore nella conclusione.

Nel corso della sua gara (durata complessivamente 67 minuti) il centrocampista nato a Mannheim è riuscito a portare a termine 16 dei 25 passaggi tentati e vincendo solo 3 contrasti su 7 complessivi. Inoltre, per quanto concerne la fase offensiva, l'ex Milan ha calciato verso la porta solo due volte non trovando mai lo specchio difeso da Emil Audero. Infine, vanno sottolineati i due dribbling subiti, i due falli commessi e i due falli recuperati. Insomma, una prestazione non proprio brillante che Calhanoglu vorrà sicuramente riscattare quanto prima.