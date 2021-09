Sampdoria Inter, il migliore: Barella polmoni d'acciaio

Dopo Sampdoria Inter, la morale sulla partita di Nicolò Barella è quasi uguale a quella delle scorse partite. L'ex centrocampista del Cagliari infatti, nel corso di tutti i 90 minuti disputati, si è reso protagonista di una partita ad alto ritmo dove ha anche fornito un assist prezioso a Lautaro Martinez in occasione della rete del momentaneo 1-2 (bravo anche l'argentino a tenere la caviglia ferma ed evitare che il pallone schizzasse sopra la traversa).

Barella dal canto suo, come spesso dimostrato, ha speso molte energie rivelandosi il padrone della mediana vincendo 5 contrasti a terra su 7 complessivi e uno aereo. Per quanto concerne i passaggi il classe 1997 ha indovinato 35 tocchi su 45 complessivi (precisione pari a circa il 78%), mentre per quanto concerne le palle lunghe Barella è stato prezioso in 4 occasioni su 5.

Come si evince da questi dati, il centrocampista è stato prezioso sia in fase offensiva, sia in fase difensiva, guadagnandosi così il 7 in pagella della nostra redazione (per leggere il resto delle valutazioni individuali assegnate agli uomini di Simone Inzaghi clicca qui). Quella di Marassi è stata una partita maschia, ricca di contrasti (e qui a farne le spese è stato Stefano Sensi) e capovolgimenti di fronte molto rapidi. Per questo motivo, tornare a Milano con un punto in tasca non può essere giudicato fallimentare.